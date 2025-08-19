Марадишвили объяснил свой уход из «Локомотива»

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили раскрыл детали своего ухода из стана железнодорожников.

© Чемпионат.com

«Главный тренер «Локомотива» сказал: «Сейчас остаёшься здесь и тренируешься в общей группе, а дальше посмотрим». Я и тренировался, поддерживал тонус. А дальше появился вариант с «Акроном», и я выбрал команду, в которой во мне были заинтересованы и где в меня верят. Я приехал, потренировался определённое время, понравился, и меня взяли», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.