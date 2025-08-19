«Локомотив» отзаявил защитника

Московский «Локомотив» отзаявил российского защитника Илью Самошникова, сообщается на сайте Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© Матч ТВ

В понедельник агент Самошникова Алексей Бабырь заявил «Матч ТВ» о том, что «Локомотив» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу защитника.

Контракт 27‑летнего Самошникова с «Локомотивом» действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 млн евро. В минувшем сезоне он провел в составе «красно‑зеленых» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.