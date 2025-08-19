«Реал» будет готов снизить цену на Родриго

Родриго вряд ли покинет «Реал» этим летом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не подпишет вингера мадридцев, так как решил сохранить в составе Савио Морейру.

По данным журналиста Гильема Балаге, ближе к концу трансферного окна «Реал» может снизить цену на Родриго со 100 млн евро до 60-70 млн евро, однако на данный момент клуб не получал официальных предложений и уход бразильца считается маловероятным.

В «Реале» утверждают, что «Арсенал», об интересе которого сообщалось ранее, не предпринимал конкретных шагов для подписания Родриго. Также в клубе ожидают, что вингер не согласится перейти в «Ньюкасл» в случае поступления предложения.