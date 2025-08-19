«Реал» будет готов снизить цену на Родриго до 60-70 млн евро к концу трансферного окна. Предложений по вингеру по-прежнему нет (Гильем Балаге)
Родриго вряд ли покинет «Реал» этим летом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не подпишет вингера мадридцев, так как решил сохранить в составе Савио Морейру.
По данным журналиста Гильема Балаге, ближе к концу трансферного окна «Реал» может снизить цену на Родриго со 100 млн евро до 60-70 млн евро, однако на данный момент клуб не получал официальных предложений и уход бразильца считается маловероятным.
В «Реале» утверждают, что «Арсенал», об интересе которого сообщалось ранее, не предпринимал конкретных шагов для подписания Родриго. Также в клубе ожидают, что вингер не согласится перейти в «Ньюкасл» в случае поступления предложения.
Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»
Тренер пнул и оскорбил судью во время матча чемпионата Новосибирска: «Ты #####?! Ты что творишь! #######, тварь поганая!»
«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом
Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»
Тренер пнул и оскорбил судью во время матча чемпионата Новосибирска: «Ты #####?! Ты что творишь! #######, тварь поганая!»
«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом