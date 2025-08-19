Романцев раскритиковал Барко за пенальти в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев раскритиковал полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко за нереализованный 11-метровый удар в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2).

© Чемпионат.com

«У меня всё-таки остался осадок от игры не столько команды, сколько от господина Барко, который придумал вот это. Судье видней, было там два касания, не было двух касаний. Это не важно. Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Зачем эти паузы? Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста? По-моему, его вина прямая, что он не забил пенальти», — приводит слова Романцева «Московским комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый, а «Спартак» — 13-й. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».