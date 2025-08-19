Португальский агент высказался об интересе "Порту" к Сперцяну

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в "Порту".

"Что касается интереса "Порту" к Сперцяну — это не соответствует действительности. "Саутгемптон" — интересный вариант для Сперцяна. Это хороший клуб, где Эдуард может продемонстрировать все свои способности", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Ранее полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян подтвердил, что в ближайшее время может перейти в английский "Саутгемптон", который выступает в Чемпионшипе.

В текущем сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро, контракт игрока с "быками" рассчитан до конца текущего сезона.