Арбитр Федотов высказался об ошибках Левникова

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе Кирилла Левникова.

© Спорт день за днем

«Я думаю, Левников всё-таки немного потерял чувство опасности. Посоветовал бы ему сесть и подумать, из-за чего всё это произошло», — цитирует Федотова «Чемпионат»

Левников обслуживал матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:3). После игры вопросов по работе арбитра не было, но затем последовала критика в недоработанных моментах, в частности, в моменте с Лещуком на 47-й минуте - где под красную карточку подходят сразу два критерия: контакт и пустые ворота.

Матч на «ВТБ Арене» завершился со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Московский ЦСКА показал лучший стартовый отрезок в РПЛ за 16 лет. В следующем туре армейская команда сыграет дома против «Акрона», в воскресенье, 24 августа, начало игры - 17:30 по московскому времени. «Динамо» сыграет домашний поединок против «Акрона», в субботу, 23 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45.