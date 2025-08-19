Украинская футболистка получила желтую карточку за разговоры на русском

Футболистка украинского клуба «Систерс» из Одессы Ирина Майбородина получила желтую карточку за разговоры с судьей на русском языке во время матча.

Инцидент произошел в воскресенье во время игры третьего тура высшей лиги чемпионата Украины против «Колоса». На 43‑й минуте встречи главный арбитр Анастасия Романюк остановила игру за затяжку времени Майбородиной,. Футболистка возмутилась такому решению и высказала свое мнение на русском языке, после чего получила желтую карточку.

Судья в разговоре с главным тренером «Систерс» Денисом Колчиным аргументировала предупреждение тем, что русский язык недопустим на матчах чемпионата Украины.

— Я попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины, — отметила Романюк.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Систерс».