«Смолов был в шоке от тренировок «Броуков». Он спросил: «Это точно медиафутбол?». Защитник «БроукБойз» Гриня об экс-форварде «Краснодара»
Федор Смолов был шокирован уровнем тренировок медиафутбольного клуба «БроукБойз».
«Готов ли Смолов сыграть матч? Он немножечко был в шоке от наших тренировок. Он пришел, а у нас предыгровая тренировка, нагрузка с весами. Он посмотрел и спрашивает: «Это точно медиафутбол?». Я говорю: «Сейчас такой современный медиафутбол». Некоторым кажется, что здесь люди в сандалиях тренируются два раза в неделю и выходят играть на выходных, как в ЛФЛ», – сказал защитник «Броуков».
Также высказался форвард «Амкала» Данила Ежков, недавно перешедший в клуб из «Кубани»: «Я тоже думал, что тут все легко будет. Но мне на тренировках «Амкала» даже тяжелее, чем в проффутболе. Тренер требовательный, тренировки высокоинтенсивные. Мне здесь тяжелее тренироваться, чем когда я был в «Кубани».
Напомним, бывший форвард «Краснодара» сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России против курского «Авангарда» 21 августа в 17:00.
