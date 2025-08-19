Самый высокооплачиваемый игрок «Краснодара» стал худшим в РПЛ по реализации моментов

По информации статистического портала «Opta Sports», нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после пяти сыгранный туров является худшим игроком чемпионата России по разнице между забитыми и ожидаемыми голами с показателем -1.7.

Источником уточняется, что колумбиец также не реализовал все свои 5 явных моментов, что аналогично является худшим результатом в лиге.

При этом, форвард «быков» – самый бьющий игрок в новом сезоне РПЛ (18 ударов), но забил Джон только 1 гол.

Кордоба пополнил состав «Краснодара» летом 2021-го года за 20 млн.евро.

Его обновленное трудовое соглашению с черно-зелеными рассчитано было на четыре года – до конца июня 2025-го и осенью прошлого года было продлено до конца сезона 2026-2027.

По новому контракту Кордоба стал самым высокооплачиваемым игроком «Краснодара». По информации «РБ Спорт», зарплата колумбийца составляет 4 млн. евро в год.

Предыдущей командой футболиста стала «Герта» из чемпионата Германии.

В завершившемся сезоне 2024-2025 Кордоба провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего нападающего в 12 млн. евро.

