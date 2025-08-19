Экс-защитник «Спартака»: пока Заболотный не оправдывает свой трансфер

Экс-защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного за красно-белый клуб в сезоне 2025-2026.

«Лучше бы «Спартак» взял Дзюбу, а не Заболотного. У Артёма мастерства больше, чем у Антона. Пока Заболотный не оправдывает свой трансфер. Руководство решило подписать его, но сегодня Заболотный выглядит не лучшим образом», - заявил Мамедов Metaratings.ru.

1-го июля московский «Спартак» объявил о подписании соглашения с Заболотным. 34-летний форвард перешел в красно-белую команду на правах свободного агента после прекращения существования подмосковных «Химок». Контракт рассчитан по системе 1+1.

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, отдал 2 передачи. Все результативные действия Заболотный совершил в Кубке.

После 5 туров РПЛ красно-белые идут на 13 месте с 5 очками в активе. Лидер чемпионата – «Локомотив» с 13 баллами.

В 6 туре команда Станковича проведет встречу с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 23 августа. Начало – 14:00 (мск).