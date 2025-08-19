Кафанов: роль Максименко в «Спартаке» недооценена

Виталий Кафанов считает, что роль Александра Максименко в «Спартаке» недооценена.

Голкипер красно-белых попал в расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром в сентябре.

– При определении состава сборной по Максименко были сомнения? Все-таки дерби с «Локомотивом» ему не удалось...

– У Саши Максименко действительно сейчас не лучший отрезок в карьере. Но здесь необходимо сказать, что игра «Спартака» в обороне, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

– Как бы оценили тогда его игру в матче с «Зенитом»? Выручал, но гол от Соболева все-таки пропустил в ближний угол...

– Второй пропущенный мяч с «Зенитом»? На протяжении всего матча Саша выручал команду и пенальти в нужный момент парировал, но об этом уже никто вспоминать не захочет. Пишут только про этот гол. К сожалению, такова вратарская доля.

– Можете объяснить ошибки вратаря «Динамо» Лунева на старте сезона? Почти в каждом матче у Андрея были огрехи...

– Когда команда переходит на новую систему игры, ошибки и потери очков неизбежны. Это касается, в частности, и игры вратарей. Новый стиль, новые принципы начала атаки. Все это требует времени, – сказал тренер вратарей сборной России.