«Крыльям Советов» построят тренировочную базу за несколько миллиардов

Строительство новой тренировочной базы "Крыльев Советов" и клубной академии начнется в ближайшее время в Самаре.

© ФК "Крылья Советов"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, стоимость строительства объекта составит 4,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что тренировочная база для "Крыльев Советов" появится в областном центре через три года. На данный момент команда Магомеда Адиева проводит домашние матчи на стадионе "Солидарность Арена", который делит вместе с тольяттинским "Акроном". В текущем сезоне самарская команда набрала восемь очков после пяти туров РПЛ и на данный момент находится на 6-й строчке в турнирной таблице.