Защитник Самошников официально стал игроком «Спартака»

Российский защитник Илья Самошников официально перешел из «Локомотива» в «Спартак», об этом сообщает телеграм красно-белого клуба.

© Спорт день за днем

«Железнодорожники» получат за 27-летнего футболиста около 5 млн. евро, учитывая бонусы. Контракт Самошникова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,50 млн. евро.

За «Локомотив» он всего провел 70 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

После 5 туров РПЛ красно-белые идут на 13 месте с 5 очками в активе. Лидер чемпионата – «Локомотив» с 13 баллами.

В 6 туре команда Станковича проведет встречу с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 23 августа. Начало – 14:00 (мск).