«Таких футболистов мало». Экс-тренер Самошникова оценил переход игрока в «Спартак»
Тренер Юрий Уткульбаев, который ранее в «Рубине» работал с защитником Ильёй Самошниковым, прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Спартак».
«Илью берут в «Спартак» на место крайнего защитника, потому что фланговые атакующие игроки там в основном иностранцы. А Илья универсальный футболист — на оба фланга обороны. Если говорить про его перспективы в «Спартаке», то если его покупают, значит знают, где и как его использовать. У Ильи есть очень сильное качества — скорость. Таких российских футболистов мало, он принесёт пользу «Спартаку», — сказал Уткульбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.