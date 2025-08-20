«Марсель» готов продать Рабьо за € 15 млн, интерес проявляют «Ювентус» и «Милан»

Французский хавбек Адриен Рабьо может сменить клуб уже этим летом. «Марсель» выставил 30-летнего полузащитника на трансфер и рассчитывает выручить около € 15 млн. Интерес к игроку проявляют итальянские гранды — «Ювентус» и «Милан». Об этом сообщает RMC.

Напомним, решение о трансфере последовало после стычки между Рабьо и Джонатаном Роу после поражения «Марселя» от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Официально клуб объявил о выставлении на продажу обоих игроков. Контракт Рабьо с французским клубом действует до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Рабьо провёл за «Марсель» 31 игру во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.