Игрок «Локомотива» не исключил переход в другой российский клуб

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о своем будущем в московском клубе. Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок близок переходу в ЦСКА, но сделка не состоялась.

«Меня полностью устраивает проект «Локомотива», я чувствую себя комфортно здесь, поэтому принял решение остаться в команде. Следующим моим клубом будет европейский? Никто не знает», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний Пиняев провел 2 матча и забил 1 мяч. Контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 8 млн евро.

После пяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Железнодорожники» опережают ближайшего преследователя «Краснодар» на 1 очко.

23 августа москвичи сыграют против «Ростова». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 18:30 по московскому времени.