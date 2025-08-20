Муравьев: не нужно, чтобы «Динамо» превратилось во второй «Зенит»

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в столичный клуб.

© Спорт день за днем

‎

‎По информации «Спорт Экспресс» , Миранчук близок к переходу в «Динамо».

‎

‎— Как вы думаете, Миранчук усилит бело-голубых?

‎— В понимании Карпина, что Антон — потенциальный игрок сборной, имеющий огромный опыт не только в российском чемпионате, но и теперь в зарубежном чемпионате, конечно, он будет востребован.

‎

‎Другое дело, что меня беспокоит сама команда, отсутствие игрового почерка. Я не понимаю, что тренер хотел бы видеть от команды. Понятно, что много оправданий: много травмированных, игроков не хватает, поэтому покупают новых.

‎

‎Пожалуй, Миранчук посильнее некоторых игроков средней линии, но нужно думать, что делать с Фоминым и Глебовым. Непонятно, что делать с Лаксальтом, который неплохо показал себя в центральной зоне.

‎

‎— Как считаете, Миранчук сильнее Бителло?

‎— Бителло — это вообще уникальный футболист. Наверное, один из лучших игроков чемпионата. Но задействован он, на мой взгляд, неправильно. Это мое мнение, я дилетант в этом вопросе. Я рассуждаю об этом как человек, который любит футбол.

‎

‎— Какие позиции «Динамо» нужно усилить?

‎— Нужно понимать, что делать с игроками, которые есть на сегодняшний день. Чтобы у нас «Динамо» не превратилось во второй «Зенит». Когда из команды можно составить три состава. У «Динамо» тоже скоро можно три состава сделать. Генеральный спонсор клуба позволяет привлекать новых игроков, значит, менеджмент использует этот ресурс. Насколько это будет результативно, покажет время.

‎

‎Надо думать о защите: нет хороших центральных защитников. Это более существенно, чем брать однотипных форвардов, берут игроков средней линии. Сейчас место динамовским воспитанникам будет перекрыто.