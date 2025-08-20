«Ньюкасл» опубликовал заявление в ответ на пост Исака, что клуб подорвал его доверие

Пресс-служба «Ньюкасл Юнайтед» прокомментировала пост своего нападающего Александера Исака, в котором игрок высказался о своём положении в стане «сорок».

© Чемпионат.com

«Мы разочарованы сегодняшней публикацией Александера Исака в социальных сетях.

В ответ мы можем сообщить, что у Алекса действующий контракт и что ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл Юнайтед» этим летом.

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасл Юнайтед», команды и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не изменились.

Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.

Это гордый футбольный клуб с гордыми традициями, и мы стремимся сохранить атмосферу семьи. Алекс остаётся частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов присоединиться к своим товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба на сайте.

Напомним, Исак написал, что клуб нарушил свои обещания и потерял доверие игрока.