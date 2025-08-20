Хаби Алонсо — о первой домашней победе в «Реале»: незабываемый день для меня

Главный тренер и экс-полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал свою первую победу на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» после возвращения в клуб. 19 августа в 1-м туре Ла Лиги мадридцы одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

«Это был особенный, незабываемый день для меня. Здорово вернуться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве тренера. Я надеюсь, что это лишь одна из многих побед, которые мы отпразднуем», — приводит слова Алонсо Marca.

Ранее «Реал» выступал под руководством Хаби Алонсо на клубном чемпионате мира — 2025, который проводился в Северной Америке.