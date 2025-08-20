Быстров ответил на вопрос о возможной отставке Семака из «Зенита»

‎Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

‎«Семаку нужно сменить обстановку? Богданыч сам должен это решить — вместе с руководством «Зенита». А пока он тренер — должен думать о том, как выстроить игру, попробовать все-таки встряхнуть этот состав и выжать из него максимум», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

‎Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. За это время 49-летний специалист стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и пятикратным победителем Суперкубка страны.

‎После пяти туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают девятую строчку, набрав 6 очков. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Локомотива» на 7 очков.

‎Следующим соперником «Зенита» станет махачкалинское «Динамо». Встреча состоится 23 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:15 по московскому времени.

‎До конца августа сине-бело-голубые также сыграют против «Оренбурга» в Кубке России (26 августа) и «Пари НН» в РПЛ (30 августа).