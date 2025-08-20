ЦСКА официально объявил о подписании Жоао Виктора

Защитник Жоао Виктор стал игроком ЦСКА. Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе защитника Жоао Виктора. Предположительная сумма трансфера - 5 миллионов евро, футболист заключил контракт с "армейцами" на четыре года. Бразилец будет выступать за ЦСКА по 4 номером.

© ПФК ЦСКА

В текущем сезоне Жоао Виктор провел за бразильский "Васко да Гама" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего центрального защитника в 5 миллионов евро. Ранее футболист выступал за "Коринтианс", "Атлетико Гойяньенсе", "Нант" и "Бенфику".

После 5 сыгранных туров ЦСКА располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 6 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном".