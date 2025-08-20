Жоао Виктор провел первую тренировку в ЦСКА

Бразильский защитник Жоао Виктор в среду провел первую тренировку в ЦСКА, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
Футболист перешел в московскую команду из бразильского «Васко да Гама». Соглашение с 27‑летним бразильцем рассчитано на четыре года.
ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. В шестом туре армейцы примут тольяттинский «Акрон» в воскресенье.
