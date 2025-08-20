Смолов заступился за Карпина

Экс-игрок "Динамо" Федор Смолов высказался о работе главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

© Rusfootball

"Я поддерживаю и с самого начала поддерживал Георгича и "Динамо". Если помните, я самый первый говорил, что нужно дать поработать и точно нужно время, потому что очень масштабная перестройка в рамках того, что было до и что сейчас происходит", - сказал Смолов в эфире SMOL FM.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом текущего года. Специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После 5 сыгранных туров бело-голубые занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 5 туре чемпионата России команда Валерия Карпина на своем поле уступила ЦСКА со счетом 1:3.