Евсеев скоро возглавит футбольную команду из России

Российский тренер Вадим Евсеев рассказал «Матч ТВ», что скоро приступит к работе в отечественной команде.

© ФК «Факел»

Последним местом работы 49‑летнего Евсеева был «Ленинградец», который он покинул в мае. Также шестикратный чемпион России тренировал «Текстильщик», «Амкар», «СКА‑Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

— Есть ли у вас варианты с работой?

— Есть.

— Когда увидим вас в новой команде?

— Скоро.

— Россия, иностранный клуб?

— Только в России, — сказал Евсеев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей чемпионата и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.