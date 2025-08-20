Евсеев скоро возглавит футбольную команду из России

Евсеев рассказал, что скоро возглавит футбольную команду из России
Российский тренер Вадим Евсеев рассказал «Матч ТВ», что скоро приступит к работе в отечественной команде.
Последним местом работы 49‑летнего Евсеева был «Ленинградец», который он покинул в мае. Также шестикратный чемпион России тренировал «Текстильщик», «Амкар», «СКА‑Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».
— Есть ли у вас варианты с работой?
— Есть.
— Когда увидим вас в новой команде?
— Скоро.
— Россия, иностранный клуб?
— Только в России, — сказал Евсеев «Матч ТВ».
