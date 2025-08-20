Вратарь «Флуминенсе» стал рекордсменом

Вратарь бразильского "Флуминенсе" Фабио установил рекорд по количеству проведенных матчей среди профессиональных футболистов.

Фабио отыграл весь матч 1/8 финала Южноамериканского кубка против клуба "Америка Де Кали" из Колумбии, который завершился победой "Флуминенсе" со счетом 2:0. Прошедшая игра стала для Фабио 1391-й в карьере. По этому показателю бразилец превзошел бывшего голкипера сборной Англии Питера Шилтона, который играл на профессиональном уровне с 1966 по 1997 год.

Фабио 44 года. Он начал карьеру в 1997 году, является трехкратным чемпионом Бразилии - в 2000 году победил в турнире в составе "Васко да Гамы", в 2013-м и 2014-м - вместе с "Крузейро". За "Флуминенсе" голкипер играет с 2022 года, в 2023 году стал победителем Кубка Либердаторес - главного клубного турнира Южной Америки. В 2004 году завоевал Кубок Америки в составе сборной Бразилии.