Защитник Маслов отказался от перехода в европейский клуб

Защитник Павел Маслов отказался от перехода в европейский клуб.

По информации источника, Павел Маслов был интересен хорватскому клубу "Горица" - команда предлагала россиянину такую же зарплату, как в махачкалинском "Динамо", но защитник предпочел перейти в клуб из РПЛ.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 августа, Павел Маслов пройдет медосмотр для перехода в махачкалинское "Динамо" и заключит однолетний контракт. Зарплата футболиста составит 10 тысяч долларов в месяц.

В летнее трансферное окно Павел Маслов покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. В прошлом сезона защитник на правах аренды выступал за "Сочи", а ранее был игроком "Тюмени". Всего на счету центрального защитника 58 матчей в Российской Премьер-Лиге, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 450 тысяч евро.

После 5 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками.