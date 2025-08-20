Канадский хоккеист назвал Яшина одним из лучших вратарей в истории футбола

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал Льва Яшина одним из лучших вратарей в истории футбола.

– «Динамо» – титулованный статусный клуб. Ощущаете ли уже давление?

– Давление всегда бывает, когда играешь за такой большой клуб, как «Динамо». Лично меня это ещё больше мотивирует. Приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.

– У «Динамо» необычная арена: хоккейная площадка соединена с футбольным стадионом. Может, уже успели погулять по арене?

– Пока нет. Недавно узнал, что там есть и торговый центр. Выглядит впечатляюще. В Северной Америке футбол не так популярен, но я всё равно слежу за ним. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу. Зато знаю легенду клуба, Льва Яшина, это один из лучших вратарей в истории», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.