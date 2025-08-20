‎Выяснилось, обсуждал ли «Акрон» с Дзюбой продление контракта

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился мнением о возможном продлении контракта с форвардом тольяттинской команды Артемом Дзюбой.

‎Нынешнее соглашение между сторонами действует до конца июня 2026 года.

‎«Сейчас рано об этом говорить. Понимаю, что к Артему Сергеевичу приковано максимальное внимание. Безусловно, это самый яркий игрок нашей команды. Но пока что вопрос о продлении точно не стоит», — приводит словам Клюшева «Матч ТВ».

‎В текущем сезоне Дзюба провел 5 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро. 36-летний форвард перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Локомотив».

‎«Акрон» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 6 очков после пяти туров.

‎24 августа тольяттинцы сыграют против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.