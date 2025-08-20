Сбежавший с Украины футболист получил гражданство РФ

Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько стал футболистом "Чайки" (Песчанокопское, Ростовская область). Об этом сообщается на сайте Лиги Пари (Первой лиги), в которой выступает команда.

В профиле Роспутько указано, что у футболиста российское гражданство.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение "Шахтера" после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой". Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды, Роспутько родился в городе Горловка, располагающемся на севере ДНР. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с игроком.

Роспутько 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет, не отметившись результативными действиями.