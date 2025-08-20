Экс-игрок ЦСКА может вернуться в Россию

Бывший игрок ЦСКА Кристиян Бистрович может вернуться в Россию.

"У меня всё хорошо. В ближайшие дни будет решение, куда я еду. Сейчас есть несколько вариантов, на этой неделе решим вопрос. Есть предложения из России, есть и из других стран. Пока не могу сказать больше", - цитирует Бистровича "Чемпионат".

Кристиян Бистрович покинул ЦСКА летом текущего года на правах свободного агента. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 127 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 голевых передач. Ранее Бистрович выступал за калининградскую "Балтику", турецкий "Фатих Карагюмрюк", "Касимпашу" и итальянский "Лечче". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего хорвата в 2 миллиона евро.