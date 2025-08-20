Генич высказался о защитниках «Зенита»

Спортивный комментатор Константин Генич оценил игру защитников "Зенита".

© Rusfootball

Представить, что будет пара Алип и Дркушич… В страшном сне, наверное, Семак мог подумать, что к матчу со "Спартаком" они сыграют с парой Алип — Дркушич. Эракович или Дркушич, кто сильнее? Для меня, конечно, Эракович. Что Дркушич может сделать? Он может только на попе кататься и в подкатах мячи отбирать.." - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграл вничью с московским "Спартаком" на выезде (2:2). Петербуржцы играли в меньшинстве с 51 минуты встречи - вторую желтую карточку получил защитник Дуглас Сантос.

После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. В 6 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо". Махачкалинцы на данный момент занимают 12 место в турнирной таблице с 5 баллами в своем активе.