Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
Александр Тихонов возмутился разницей бюджетов «Динамо» в футболе и хоккее.
«Хочу сказать про сравнение футбольных и хоккейных бюджетов. Знаю, что бюджет футбольного «Динамо» в два раза больше хоккейного, а отдачи никакой. Какого черта он в два раза больше? Хоккейные арены забиты все. Я вчера был на товарищеском матче в Минске между ЦСКА и местным «Динамо». На матчи в столице Беларуси невозможно достать билеты, все давно распродано, интерес колоссальный. А потом мы обсуждаем про зарплаты пловцов и легкоатлетов. Конечно, там они не такие большие. При этом все в России знают, что футбол у нас называют «пилорамой», через которую списывается огромное количество денег. Содержание стадионов не годится никуда. В Мордовии арена, построенная к чемпионату мира, давно пустует. Но деньги были не из своего кармана, поэтому всем все равно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
