Радимов назвал своего любимого игрока РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов рассказал о своем любимом игроке Российской Премьер-Лиги.

"Поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в России - это Кисляк. Мне очень нравится этот пацан. Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой и работать с мячом в правильных направлениях. У меня есть коллекция маек - и если Кисляк это прочитает, и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

В воскресенье, 17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское "Динамо" (3:1). Первый гол в составе "армейцев" забил 20-летний бразилец Матеус Алвес. Это его дебютный мяч за команду. Также забитыми голами отметились Милан Гайич и Матвей Кисляк. "Динамо" ответило лишь голом Дениса Макарова.

После пяти туров ЦСКА располагается на третьей позиции в Российской Премьер-Лиге, набрав 11 очков.

Следующий матч команда Челестини проведёт дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.

В этом сезоне Матвей Кисляк сыграл семь матчей во всех турнирах за ЦСКА, забил один гол и отдал три голевые передачи.