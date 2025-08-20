ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Генчлербирлиги»

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе нападающего Секу Койта в «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

© Чемпионат.com

«Секу Койта переходит в «Генчлербирлиги» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. Нападающий пополнил состав красно-синих летом прошлого года и за это время сыграл в 35 матчах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Секу, спасибо за вклад в завоевание Кубка России, бронзы в чемпионате России и удачи в новой команде», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.

После пяти сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги нового сезона ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.