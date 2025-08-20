Челестини рассказал, почему защитник Дивеев отсутствовал на тренировке ЦСКА

Фабио Челестини рассказал, почему Игорь Дивеев отсутствовал на тренировке ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему защитник Игорь Дивеев отсутствовал на тренировке основной команды.

«Мы знаем его ситуацию с сухожилием. Мы применяем меры, чтобы распределить нагрузку. Он не травмирован, мы ему изменяем тренировочный план на неделю. Завтра уже он будет с нами тренироваться», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.

