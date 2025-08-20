Гончаренко дал «Зениту» совет, как выйти из кризиса

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, как «Зениту» выйти из кризиса, который образовался на старте сезона-2025/2026. Команда находится на девятом месте в таблице Мир РПЛ по итогам пяти стартовых туров.

— Виктор Михайлович, как выползать из этой ямы, в которую угодил «Зенит»?

— Конечно, должна быть тренерская работа. Думаю, что Богданович [Семак] уже столько прошёл, он это прекрасно знает. По мне, надо сейчас опираться на тех игроков, которые идут за тобой. То есть которые чувствуют, что вот пойдут с тобой. Это важно отделить, потому что, если есть игроки, которые в ожидании, это уже плохая ситуация. Тогда надо опираться на тех, кто тебе поможет. И понятно, что разговаривать надо. Может быть, тренировочный процесс как-то поменять, — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».