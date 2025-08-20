Радимов обозначил главную проблему «Спартака»
Известный российский экс-футболист Владислав Радимов обозначил главную проблему московского «Спартака». По его мнению, у красно-белых отличный подбор сильных исполнителей, однако тренерскому штабу не удаётся собрать из них целостную команду.
— У «Спартака» очень хорошие исполнители, мы об этом не раз говорили, особенно в линии атаки, и, конечно же, мастерство их видно невооруженным глазом. Но сложить этот пазл в единую команду пока не получается. И одно дело, когда «Зенит» тебе дает играть и сам играет, а другое дело, когда ты выходишь против команд, с которыми надо еще и борьбу прикладывать, чтобы выигрывать матчи, — приводит слова Радимова интернет-портал «РБ Спорт».