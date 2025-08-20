Экс-вратарь Тумилович рассказал, из-за чего проваливается «Ростов»

Бывший вратарь «Ростова» Геннадий Тумилович высказался о результатах «жёлто-синих» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил уход Виталия Кафанова из клуба.

«Ростов» проваливается из-за ухода Кафанова, а не Карпина. Он занимался стандартами, организацией игры в обороне, вратарями и много чем ещё», — заявил Тумилович Metaratings.ru.

После пяти туров чемпионата России «Ростов» набрал 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре дончане на выезде сыграют с «Локомотивом», который является лидером РПЛ. Матч пройдет в субботу, 23 августа, начало встречи - в 18:30 по московскому времени.

Возглавляет «Ростов» Джонатан Альба. Тренер из Испании возглавил «Ростов» в конце февраля, когда клуб покинул Валерий Карпин. В должности главного аналитика был помощником Карпина с начала 2018 года. В 2021-м вместе с тренером перебрался в сборную России, а в 2022-м вернулся в донской клуб.

Прошлый чемпионат клуб завершил на восьмом месте в чемпионате России.