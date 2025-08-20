Французский футбольный клуб стал банкротом

Французский футбольный клуб «Аяччо» начал процедуру банкротства. Об этом сообщает Le Parisien.

© Газета.Ru

Отмечается, что 18 августа коллектив подал в суд города Аяччо заявление о банкротстве. Из клуба будут уволены 180 сотрудников, а также закроется тренировочный центр.

13 августа Федерация футбола Франции (FFF) объявила об отстранении «Аяччо», который занял 12-е место в Лиге 2 в сезоне-2024/25, от всех национальных соревнований. Клуб сохраняет надежду на то, чтобы заявиться в третий дивизион, однако необходимо собрать несколько сотен тысяч евро для подачи апелляции на решение FFF.

