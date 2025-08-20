Экс-полузащитник «Зенита»: не удивлен разговорам об отставке Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможной отставке главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

© Спорт день за днем

После пяти туров «Зенит» набрал 6 очков и занимает 8-е место в РПЛ.

‎

‎— Всегда идут такие разговоры, когда плохие результаты у команды. Так же идут разговоры об отставке Станковича из «Спартака», об отставке Карпина из «Динамо». Чему тут удивляться? Люди хотят видеть результат, поэтому такие разговоры идут. Для тренера это нормальная ситуация, если нет результата, то всегда будут говорить о том, чтобы его поменять. Это профессиональная работа. Есть результат — все хорошо, нет результата — люди будут говорить... Удивляться нечему, – отметил Угаров.

‎— Следующие три соперника «Зенита» в РПЛ: «Динамо» Махачкала, «Пари НН» и «Балтика». Будет ли провалом не взять 9 очков в этих матчах?

‎— Конечно, провал. Я надеюсь, что провала не произойдет. Наверное, Семак сделает определенные выводы. Наверное, 9 очков заберут. Если 9 очков не наберут, то это будет катастрофа. Тем более с командами, которые будут бороться за выживание.