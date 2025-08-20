Акинфеев рассказал, как реагировал на антирекордную серию в ЛЧ

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как реагировал на собственную антирекордную серию в Лиге чемпионов УЕФА. Напомним, антирекордная серия Акинфеева длилась 11 лет и 1 день (с 2 ноября 2006 года по 22 ноября 2017 года). За это время вратарь ЦСКА пропускал голы в 43 матчах основного турнира Лиги чемпионов (без учёта квалификации).

