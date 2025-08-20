«Рома» впервые в истории подписала контракт с ямайским футболистом

Ямайский полузащитник Леон Бейли перешел из английской «Астон Виллы» в «Рому» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс‑служба итальянского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро, а сумма выкупа — 22 миллиона.

Бейли — первый в истории «Ромы» футболист из Ямайки.

Бейли выступал за «Астон Виллу» с августа 2021 года. В составе английского клуба он сыграл в 144 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 24 результативные передачи.

Ранее полузащитник играл в бельгийском «Генке» и немецком «Байере».

Новый сезон чемпионата Италии стартует 23 августа.

