«Спартак» может расстаться с иностранным футболистом

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в ближайшем будущем может покинуть команду. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Издание утверждает, что агенты 25-летнего футболиста снова активизировались в поисках новой команды. Известно, что красно-белые готовы отпустить Дуарте в случае хорошего предложения.

В составе «Спартака» парагваец сыграл 65 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн.

Текущее рабочее соглашение Дуарте с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.