Выяснилось, почему «Краснодар» не принимает предложение «Саутгемптона» по Сперцяну

«Краснодар» не торопиться принимать предложение «Саутгемптона» по хавбеку Эдуарду Сперцяну, так как футболист интересен выступающему в АПЛ «Лидсу». Об этом сообщает Arménie Football. По данным источника, предложений от «Лидса» чёрно-зелёные пока не получали.

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

В прошлом сезоне Эдуард помог «быкам» выиграть первый в истории клуба чемпионский титул.