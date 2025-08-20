Нападающий «Фиорентины» откладывает решение о переходе в ЦСКА

ЦСКА согласовал трансфер Бельтрана за 12 млн евро с «Фиорентиной», но сторона игрока затягивает сделку ради перехода в «Зенит». Армейцы дали форварду сутки на принятие решения (Иван Карпов)
Лукас Бельтран откладывает решение о переходе в ЦСКА.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб уже согласовал трансфер 24-летнего нападающего за 12 миллионов евро с «Фиорентиной», но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждается, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит».
Армейцы дали окружению футболиста сутки на принятие решения. После этого ЦСКА либо заключит с Лукасом соглашение, либо откажется от трансфера.
Если москвичи выйдут из переговоров, а «Зенит» в них не включится, у Бельтрана останется один вариант продолжения карьеры – переход в «Верону» на правах аренды.
В прошлом сезоне Серии А форвард провел 33 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин об игре в Медиалиге: «Было бы интересно. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею»
«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»
Общественные организации Анголы призвали Аргентину и Месси отказаться от матча с африканской сборной: «Ресурсы направляются на спортивные мероприятия, а тысячи людей голодают»
226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин об игре в Медиалиге: «Было бы интересно. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею»
«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»
Общественные организации Анголы призвали Аргентину и Месси отказаться от матча с африканской сборной: «Ресурсы направляются на спортивные мероприятия, а тысячи людей голодают»