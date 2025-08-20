Стало известно, сколько заплатил тренер клуба РПЛ за оскорбление судейства

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать на 300 тысяч рублей главного тренера «Сочи» Роберто Морено за оскорбление судейства. Об этом пишет РИА Новости.

После матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» Морено назвал судейство в матче позорным.

Встреча завершилась поражением «Сочи» со счетом 1:5. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» идет на 15-м месте, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче РПЛ «Сочи» сыграет с «Балтикой» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.