Аргентину и Месси призвали отказаться от матча с африканской сборной

Общественные организации Анголы призвали Аргентину и Месси отказаться от матча с африканской сборной: «Ресурсы направляются на спортивные мероприятия, а тысячи людей голодают»
В Анголе призвали аргентинцев не играть с африканской сборной.
Футбольные федерации стран ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ноябре в рамках празднования 50-летия независимости Анголы.
Четыре общественные организации из Анголы составили открытое письмо, адресованное Ассоциации футбола Аргентины, ее сборной и благотворительному фонду Лионеля Месси. В нем активисты просят аргентинцев отказаться от проведения этой игры из-за «систематических репрессий» в африканской стране. По их мнению, отмена матча была бы «благородным жестом международной солидарности и уважения прав человека».
«В то время как государственные ресурсы направляются на проведение крупномасштабных спортивных мероприятий, тысячи детей и взрослых сталкиваются с хроническим голодом, тяжелой формой анемии и повсеместной нехваткой продовольствия», – говорится в письме.
В конце июля в Анголе вспыхнули протесты из-за повышения цен на топливо, за которыми последовали ограбления магазинов и стычки с полицией. Не менее 30 человек были убиты, более 270 ранены и около 1515 арестованы.
По данным Всемирного банка, около трети населения Анголы, составляющего почти 38 миллионов человек, живет за чертой бедности.
