Червиченко: нынешний «Зенит» никого ничем удивить не может

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру петербургского «Зенита» на старте сезона 2025-2026.

«Лидерам всё приелось, лидеры устали, может быть, даже и друг от друга. Семак не фонтанирует никакими новыми идеями, нынешний «Зенит» никого ничем удивить не может. У команды нет скорости: ни командной, ни индивидуальной», - заявил Червиченко Metaratings.ru.

Контракт Сергея Семака с петербургским «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2030-го года.

После 5 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на 9 строчке с 6 очками в активе. Лидером чемпионата является столичный «Локомотив» (13).

23 августа «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках 6 тура чемпионата России. Начало – 16:15 по мск.