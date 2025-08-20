Акинфеев: я еще не достиг своего пика

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не достиг пика своей карьеры.

В среду на «Арене Химки» завершился Кубок Игоря Акинфеева — турнир среди детских команд. Кульминацией турнира стал гала‑матч, в котором участвовали известные российские футболисты.

— Вы давно достигли пика. Ваш турнир тоже на пике или меняется?

— Я ещё пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане. Есть цели развиваться. На этом стадионе играли и «Манчестер Сити», и «Бавария», думаю, дети счастливы.

Я уже обещал, что турнир будет многонациональным. Моя мечта — взять команды из Бразилии, Аргентины и так далее и создать такой турнир. Мы не можем ударить в грязь лицом. С каждым годом будем лучше и лучше, — передает слова Акинфеева корреспондент «Матч ТВ».

Акинфееву 39 лет, он самый титулованный российский футболист в истории. На его счету 23 трофея: 6 титулов чемпиона России, 8 побед в Кубке России, 8 — в Суперкубке и победа в Кубке УЕФА.

