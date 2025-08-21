В «Зените» ответили на вопрос о будущем Семака в клубе

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак будет уволен с поста главного тренера клуба, передает РИА Новости.

«Спекуляции вокруг Семака, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать. Но они не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — сказал Медведев.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.